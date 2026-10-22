米津玄師の新曲「春が灯り」が、12月11日に全国公開される「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝」の主題歌に決定した。

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』本ポスタービジュアル

「薬屋のひとりごと」は、日向夏による小説を原作とする作品。シリーズ初の劇場版となる今作では、帝から命を受けた壬氏と猫猫が、5年前に後宮で亡くなった妃の最期の願いをかなえるため、南の地・未南州へ向かう。水上都市を舞台に、妃の遺体や水賊の財宝、誘拐事件を巡る謎が描かれる。

公開された本予告映像では、「春が灯り」に乗せて、水上都市に隠された財宝を巡る物語の一端を確認できる。

主題歌を手がけた米津は、楽曲について「この曲を作るにあたり、頂いた脚本を読み込む一方で参照したのは童謡でした。なかでも『チューリップ』と『あんたがたどこさ』に大きな影響を受けています」とコメント。

続けて、「人と人との間で生じる継承、その行く末は、必ずしも誰かの承認や公的な手続きを必要とせず、各々で勝手におさまり勝手に選び取っていくものだと思います。春が灯りという名前の曲です。よろしくお願いします」とつづっている。

Photo by 山田智和

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「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝」は、日向夏が原作・ストーリー原案、しのとうこがキャラクター原案を担当。監督は長沼範裕、脚本は柿原優子が務める。キャストには猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央をはじめ、見上愛、伊瀬茉莉也、小野賢章、沢城みゆきらが名を連ねる。

「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝」は12月11日より全国公開される。

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(C)日向夏・イマジカインフォス