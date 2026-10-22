12月11日公開の『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』より、完成披露試写会の開催と、公開初日からの入場者特典第1弾の配布が発表された。

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』完成披露試写会

完成披露試写会は12月5日に都内某所で開催。猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央に加え、見上愛、伊瀬茉莉也、小野賢章、沢城みゆきが登壇する。世界最速で本作を鑑賞できる機会となり、映画の完成を記念した舞台挨拶も実施予定だ。公式HP、LINE、TOHO-ONEなどで募集予定で、開催時間や応募方法などの詳細は後日発表される。

入場者特典第1弾

また、12月11日の公開初日から、全国合計150万名限定で入場者特典第1弾を配布する。特典は、原作者・日向夏による書き下ろしショートストーリー「帰路の向日葵（ひまわり）」をはじめ、日向夏のインタビュー、悠木碧、大塚剛央、伊瀬茉莉也のキャストインタビュー、ティザービジュアル原画などを収録した小冊子となる。

完成披露試写会 概要

日程 ：12月5日（土）

：12月5日（土） 会場 ：都内某所

：都内某所 登壇者 ：悠木碧、大塚剛央、見上愛、伊瀬茉莉也、小野賢章、沢城みゆき

：悠木碧、大塚剛央、見上愛、伊瀬茉莉也、小野賢章、沢城みゆき 応募受付 ：公式HP、LINE、TOHO-ONEなどで募集予定

※開催時間や応募方法などの詳細は後日発表。

入場者特典第1弾 概要

タイトル ：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』入場者特典小冊子―帰路の向日葵（ひまわり）―

：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』入場者特典小冊子―帰路の向日葵（ひまわり）― 配布開始 ：12月11日（金）～

：12月11日（金）～ 部数 ：全国合計150万名限定

：全国合計150万名限定 内容 ：日向夏 書き下ろし小説「帰路の向日葵」、原作者インタビュー（日向夏）、キャストインタビュー（猫猫役：悠木碧／壬氏役：大塚剛央／沐清役：伊瀬茉莉也）、ティザービジュアル原画

※上映館で本作を鑑賞した人に、1人につき1つ配布。劇場により数量に限りがあり、なくなり次第終了。

※特典は非売品。転売、内容の複写・複製・転用は禁止。詳細は映画公式サイトを確認。

(C)2026 劇場版「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)日向夏・イマジカインフォス