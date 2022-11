YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第261回の詳細が発表され、第261回の出演アーティストがLiSAとなることが明らかとなった。

LiSA×Uru「再会(produced by Ayase)」以来の約2年ぶりの出演で、ソロとしては3度目の出演。初登場は2019年12月、「紅蓮華」を新たなピアノアレンジで披露し、現在1.2億再生を超えている。翌年公開された「炎」(2020年10月16日公開)、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」(2020年11月6日公開)も約6000万再生を記録し、「THE FIRST TAKE」史上に残るヒット・コンテンツとなっている。

そんなLiSAが今回パフォーマンスする楽曲は、ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022 番組公式テーマソング「一斉ノ喝采」。まもなく開催される「FIFA ワールドカップ カタール 2022」のために書き下ろされた記念すべき楽曲が、「THE FIRST TAKE」だけのオリジナルアレンジ・生バンドで躍動感溢れる圧巻のパフォーマンスで披露される。

◎LiSAのコメント

この「一斉ノ喝采」は、今生きているよりもその1秒先が最高であるように。

この瞬間を懸命に生きる皆さんの曲です。

そして、その先に皆で一斉に喝采し、喜びあえるような、誇りあえるような、未来が待っているといいなという願いを込めて作った楽曲です。

「THE FIRST TAKE」のオリジナルver.ということで、このためだけのアレンジと演奏で、この一瞬に魂を込めた"THE FIRST TAKE"。

何度でもお楽しみいただけますように。

◎LiSA–一斉ノ喝采/ THE FIRST TAKE