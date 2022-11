『アベンジャーズ/エンドゲーム』後の世界で親愛なる隣人が“真のヒーロー”となって戦う姿を描く『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』が、映像配信サービス・dTVで配信スタートした。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』の後に公開され、MCUフェーズ3を締めくくるポジションを担った本作。全宇宙を巻き込んだサノスとの戦いが終わり、それまでシリーズの屋台骨だったアイアンマンことトニー・スタークの離脱を経て、次のフェーズへと繋がる重要な1作となる。

戦いが終わった世界に戻ってきたスパイダーマンことピーター・パーカーは、今度こそ普通の高校生活を送るべく、学校が企画した2週間のヨーロッパ研修旅行へ。思いを寄せるクラスメイト・MJに告白しようと、スパイダーマンのスーツは置いて観光を楽しもうとするが、そこにスパイダーマンを狙う敵が出現する。

ピーター役のトム・ホランドをはじめ、MJ役にゼンデイヤ、ピーターの親友・ネッド役にジェイコブ・バタロンら、レギュラーキャストが再集結。さらに、『ブロークバック・マウンテン』『ナイトクローラー』などで数々の映画賞にノミネートしてきた実力派俳優、ジェイク・ギレンホールが謎多きミステリオ役を演じる。

