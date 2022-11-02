中村倫也、木下晴香、福士誠治らが出演するミュージカル『ルードヴィヒ～Beethoven The Piano』 開幕直前取材会が29日に行われた。

（オススメ動画）
🎬中村倫也、ベートーベンの生涯を熱演！木下晴香&福士誠治との美しい歌唱にも注目　ミュージカル『ルードヴィヒ～Beethoven The Piano』 公開ゲネプロ
https://youtu.be/a6kLOpBvqjw

🎬中村倫也、河原雅彦と7年ぶりのタッグ！「良い意味ですごく変わらない」　ミュージカル『ルードヴィヒ～Beethoven The Piano』 開幕直前取材会
https://youtu.be/y8Y4Gf8eMos

🎬中村倫也&福士誠治、気を遣わない”ちょうど良い”関係　穏やかなトークにほっこり　ミュージカル『ルードヴィヒ～Beethoven The Piano』 開幕直前取材会
https://youtu.be/OF8j-4z1xHg

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