Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3でMCを務めた今田耕司、高橋メアリージュン、平成ノブシコブシ吉村崇に話を聞いた。
（オススメ動画）
🎬『バチェロレッテ3』”ラスト3”全メンバー含む男性陣が裏話で大盛り上がり！ ヒューマンビートボックスも全員で生披露
https://youtu.be/5ENCombQbjM
🎬『バチェロレッテ3』東大卒・元官僚の才女 武井亜樹、ローズを渡す際に”大切にしていたこと” この旅で得たのは「自分の恋愛観・結婚観への自信」
https://youtu.be/nRr4dayGCw8
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi