篠原涼子、中村倫也、関水渚、岩田剛典、皆川猿時、 高橋克実、大九明子監督らが12日、映画『ウェディング・ハイ』初日舞台挨拶に登場。映画の見どころや、撮影時の裏話を語った。
（オススメ動画）
🎬岩田剛典、詳しくは話せないほど“ヤバい役”だった！？中村倫也「なんでこの役受けたの？」映画『ウェディング・ハイ』初日舞台挨拶
https://youtu.be/FY2CG_c13pQ
🎬中村倫也、ついつい観客の拍手を欲しがってしまう！さらに皆川猿時の“合いの手”をイジりながらもベタ褒め 映画『ウェディング・ハイ』初日舞台挨拶
https://youtu.be/0sg5zuT2-I8
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