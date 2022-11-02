タレントの王林、英国王室研究家のにしぐち瑞穂が20日、『スペンサー ダイアナの決意』（TOHO シネマズ 日比谷 ほか全国公開中）公開御礼イベントに登場した。
配給：STAR CHANNEL MOVIES
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