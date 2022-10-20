ダンス&ボーカルグループ・NCT 127が出演する、「ネイチャーリパブリック×NCT 127」新TVCM『ビタペアC集中美容液』コメント映像が公開された。
（オススメ動画）
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🎬NCT＆GOT the beat＆aespa、東京ドームに集結！東方神起チャンミンら、Ado「阿修羅ちゃん」をカバー 『SMTOWN LIVE 2022:SMCU EXPRESS@TOKYO』
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