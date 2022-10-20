9人組ガールズグループTWICEのMOMO、メイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ、アートディレクターの吉田ユニが13日、「ウォンジョンヨ」ブランドローンチ発表会に登場した。
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🎬TWICEモモ、超ミニ丈衣装で美脚披露！ブランドミューズに就任「本当に嬉しい気持ちでいっぱい」「ウォンジョンヨ」ブランドローンチ発表会
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