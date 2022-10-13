YouTuberのヒカルが1日、都内で初著書『心配すんな。全部上手くいく。』刊行記念記者会見を開催した。
（記事＆写真）
📸ヒカル、松村沙友理との破局に言及「向こうに火の粉が飛んでしまうと学んだ」
https://news.mynavi.jp/article/20221001-2468049/
（オススメ動画）
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https://youtu.be/M43qvjXu9cM
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