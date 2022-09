TVアニメ『アイドルタイムプリパラ』『キラッとプリ☆チャン』『ワッチャプリマジ!』、アプリ連動配信アニメ『アイドルランドプリパラ』のプリティーシリーズ声優陣が出演する合同ライブイベント「Pretty Live! ~All for One !!!~」が9月24日、中野サンプラザ・配信プラットフォーム「ミクチャ」にて開催・配信された。

「Pretty Live! ~All for One !!!~」

本ライブは「All for One」をコンセプトに各プリティーシリーズの総勢28名のキャストが集結し、豪華ライブを繰り広げる秋のスペシャルイベント。今年7月に開催された『Pretty Live! ~One for All !!!~』では各キャラクターのソロライブを中心に構成されたイベントに対し、今回は“All for One”をテーマにデュエットやチームライブを中心としたライブが繰り広げられた。

中野サンプラザに集まった沢山のファンによるあたたかい拍手と色とりどりのペンライトに迎えられ、『Pretty Live! ~All for One !!!~』の幕が上げる。

まずはTVアニメ『ワッチャプリマジ!』オープニングテーマである「Magic×Color」からスタート。トップバッターのアーティスト鈴木杏奈がイベントの始まりにふさわしい本楽曲で美声を響かせ、続いてステージに現れたのは『ワッチャプリマジ!』まつり役の廣瀬千夏とみゃむ役の小池理子。

プリティーシリーズイベント初出演となる小池と共に「マジ・ワッチャパレード」を披露。小池の合いの手に合わせて客席もリズムに乗ってペンライトを振っていく。続いて『キラッとプリ☆チャン』からみらい(林鼓子)・りんか(厚木那奈美)・める(森嶋優花)が「Brand New Girls」で息の合ったパフォーマンスを披露し、『アイドルタイムプリパラ』のゆい(伊達朱里紗)・にの(大地 葉)・みちる(山田唯菜)の「ハートフル♡ドリーム」にバトンを繋いでいく。

続くはらぁら(茜屋日海夏)・のん(田中美海)の真中姉妹による「Brand New Dreamer」。時折視線を交わしながら歌う本物の姉妹さながら。さらに続けてらぁら(茜屋日海夏)ゆい(伊達朱里紗)みらい(林鼓子)まつり(廣瀬千夏)の各シリーズ主人公がステージに揃い踏み、プリティーシリーズライブでお馴染みの「Make it!」を4人で初披露。

MCでは4人揃っての登場に本人たちも楽しんだ様子で、和気藹々とトークが弾む。「ライブテーマである“All for One”にちなんでこの後もチーム・デュエット曲が目白押しですよ!」と後の楽曲への期待を高まらせ、次に登場したのはのん役の田中美海。

じゅのん・かのん・ぴのんの一人3役を演じるチームTRIANGLEが歌う「かりすま~とGIRL☆Yeah! 」で高いポテンシャルを見せつける。続けてちり(大森日雅)とペッパー(山下七海)がステージに合流し、のん・ちり・ペッパーによる3人チームNonSugarに。アニメのストーリーを思わせる展開に会場のボルテージも否応なしに高まっていく。

「シュガーレス×フレンド 」でチームの絆を感じさせるライブを披露し、会場と配信を見ているファンに向けてハッピーなエネルギーを届けていく。

ライブ中盤は畳みかけるようにちり(大森日雅)・しゅうか(朝日奈丸佳)のセレブリティ&ゴージャスな楽曲「ゴー!ゴー!ゴージャス!」、本イベント黒一点のシンヤ(河合健太郎)ウシミツ(鵜澤正太郎)によるDark Nightmareのシャウトが響く「Darkness Soul」、そふぃ(久保田未夢)・レオナ(若井友希)・ふわり(佐藤あずさ)のプリパラナース達が癒す「ぽわぽわ♡NURSE?」、シオン(山北早紀)・にの(大地葉)の「以心伝心パンチライン」、だいあ(佐々木李子)の「MEMORIES FOR FUTURE-Ray-」とそれぞれの個性が光る人気楽曲が続けて披露される。

最新シリーズ『ワッチャプリマジ!』のメンバーにバトンを託し、あうる(藤寺美徳)の「滲む、馨る、」、みるき(相良茉優)の「イワナイ」、あまね(庄司宇芽香)の「The Secret Garden」とプリマジの物語の展開やシーンが思い浮かぶ楽曲が次々と繰り出される。

さらにひな(内田彩)の「Starlight! 」ではチムム(引坂理絵)が、れもん(鈴木杏奈)の「こんな世界に告ぐ」ではきゃろん(吉河順央)がそれぞれ初登場し、”マナマナ”と”チュッピ”が力を合わせるアニメさながらのライブパフォーマンスを披露。チムムときゃろんが互いのパートナーの背中を誇らしげに見つめる姿が印象的。。

続く楽曲「コトバ・ブーケ」ではまりあ(茜屋日海夏)すず(徳井青空)が白を基調にした新衣装で登場。笑顔を交わし見つめ合う二人の姿を会場一面のペンライトが包む。

イベント終盤も更に勢いを上げ、さら(若井友希)・める(森嶋優花)が2人バージョンでの「La La Meltic StAr」で安定感あるステージングを見せ、「A・B・C・D・いいね★ダンス」ではキラッCHU(山下七海)・メルパン(大森日雅)・ラビリィ(田中美海)が元気いっぱいのダンスで盛り上げていく。

さらに再びステージに躍り出たみゃむ・チムム・きゃろんの”マナマナ”3人が「チェックワンツー」をイベント初披露。初出演とは思えぬ堂々としたパフォーマンスで笑顔を振り撒いていく。そしてまつり・ひな・みるき・れもん・あまねもプリマジスタ5人で歌う「ワッチャ!プリーズ!マジック! -What's your "Please" Magic?-」を初披露。華やかなダンスとテンポの良い楽曲で会場一体になって盛り上げる。

続けてみらい・えも・りんかのミラクル☆キラッツが「乙女アテンションプリーズ」を久しぶりの披露。そして『アイドルタイムプリパラ』の名曲「Memorial」をゆい・にの・みちるのMY☆DREAMがライブ初パフォーマンス。「一人はみんなのために、みんなは一人のために!夢のバトンをつないでみ~んなで一つになるよ!」と呼びかけ、シリーズの軌跡を感じさせるライブに歌声にも熱が入る。

最後の代表者挨拶ではあうる役の藤寺が「いちファンとしても楽しかったです。緊張に負けずにこれからのライブも楽しみにしています」と初々しく話し、他のキャストから「ワッチャだね……」と笑顔で見守られる微笑ましい一幕も。

ミラクル☆キラッツからみらい役の林は「7月の『One for All』のライブではソロ曲がメインでとても楽しかったですが、やはり3人で歌えるのも良いなとすごく思いました」とイベントを振り返り、「また新たな仲間も増えて、これからもプリティーシリーズは続いていくと実感しております」とシリーズの今後の展開にも期待を寄せた。最後に「Crew-Sing! Friend-Ship♡」を出演キャスト全員で歌唱し、本イベントは盛況のまま幕をおろした。