FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹と八木勇征、藤本美貴らが13日、アクシージア『THE B MAISON』新商品発表会に登場した。
（オススメ動画）
🎬【ゆせたい】FANTASTICS・八木勇征の“ごほうび”に佐藤大樹が胸キュン！？あまりの無邪気さに心の声がダダ漏れ アクシージア『THE B MAISON』新商品発表会
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🎬【王子様】佐藤大樹＆八木勇征、藤本美貴を質問からお守りいたす！？完璧すぎるイケメン対応を披露 アクシージア『THE B MAISON』新商品発表会
https://youtu.be/teKsSoe00a0
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