かちフェス実行委員会は10月15~16日、「かちフェス ALL TOKACHI NO KACHI FES IN 芽室(かちフェス オールとかちのかちフェス イン 芽室)」を芽室公園で開催。会場にはさまざまな「十勝グルメ」が集結するほか、「サウナ」「キャンプ」「ライブ」「メムオロ太鼓のパフォーマンス」などのコンテンツも用意されている。

「かちフェス ALL TOKACHI NO KACHI FES IN 芽室(かちフェス オールとかちのかちフェス イン 芽室)」

十勝グルメでは、スイートコーンを使用した「コーン炒飯」、十勝温泉のモール温泉水で熟成させた「モールウォッシュチーズ」、幕別町産「十勝マンガリッア豚」、ジビエ食材で親しまれている「エゾジカ」、「地サイダー」 「地ビール」、池田町産「十勝ワイン」などに出会える。

画像はイメージ

また、十勝発のアウトドアブランド「CAMPLABO」がプロデュースした7つのサウナが集結した「MEMURO SAUNA PARK」が登場する。なお、こちらは定員30名、一人2,000円の料金、予約が必要。両日とも午前9~12時、午後13~16時で体験できる。

さらに、スノーピーク社製の 上位モデルのギアを スタッフと設営し、十勝の食材を使ったBBQを堪能できるオールインクルーシブキャンププラン「MEMURO CAMP プラン by snow peak」も3組限定で販売される。キャンプギア一式、夕食のBBQセット、朝食のホットサンドセット、サウナチケット、スノーピークスタッフによる簡単な設営ワークショップが盛り込まれ、「一組/大人4名まで」3万9,800円(税別)となる。

なお、持ち込みテントでキャンプ、デイキャンプを楽しめる「フリーサイトプラン」(1,000円/大人、500円/小人※デイキャンプも同料金)も30張限定で用意。どちらも予約サイトからの事前予約が必要となっている。

会場マップ

さらに、古典舞踊、熊祭り、北海道アイヌ祭り等を中心にアイヌ民族固有の文化の伝承と十勝開拓の歴史を再現した歌と踊りのほか、芽室町郷土芸能「メムオロ太鼓」のパフォーマンス、十勝出身アーティストの音楽ライブを楽しんだり、アーティスト「nincup(ニンチュプ)」による焚き火ライブ「nincup LIVE × SAUNA(ニンチュプ ライブ × サウナ)」(2,000円/高校生以上の大人、500円/小中学生、幼児は無料)も9日19時半~21時で開催される。

食・文化資源・自然をキーワードに「十勝のこれまでとこれから」を発信するイベントだという。