スペシャライズドは9月14日10時~10月5日23時59分、「Remco 'Rojo' Tarmac SL7 LTD Frameset」(86万9,000円)を100台限定で抽選販売する。

ブエルタ最終ステージで彼がマドリッドまで乗った赤いリーダーズバイクのレプリカが販売

レムコ・エヴェネプール「グランツール総合優勝記念」のS-Works Tarmac SL7の限定カラーフレームセットとなり、トップチューブには、レムコの名前、ベルギーの国旗、彼の年齢と優勝した年を表す22の数字が入った特別なバッジ、「THIS IS ONLY THE BEGINNING」「MADE IN RACING」というフレーズがあしらわれるほか、本人のサイン入り写真も同封される。

49、52、54、56の4サイズが用意され、11月頃に納品予定。

購入希望者は国内スペシャライズドストア、公式オンラインサイトで希望の商品受け取り方法を決め、フレームサイズを測定後、応募フォームへの登録となる。当選者のみ連絡がはいり、代金は納品時もしくは発送時に必要。