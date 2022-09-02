

映画『沈黙のパレード』(9月16日公開)の完成披露試写会舞台挨拶が31日都内で行われ、福山雅治、柴咲コウ、北村一輝、飯尾和樹、戸田菜穂、田口浩正、川床明日香、出口夏希、岡山天音、檀れい、椎名桔平、西谷弘監督が登場した。

同作は東野圭吾による人気シリーズの実写映画第3弾。変人でありながら天才的な頭脳を持つ物理学者・湯川学(福山)の活躍を描き、2007年より連続ドラマ『ガリレオ』(第1シーズン・第2シーズン)、映画『容疑者xの献身』(興行収入49.2億円)、『真夏の方程式』(興行収入33.1億円)とヒットを続けている。

（記事＆写真）

📸福山雅治、リムジンから柴咲コウをエスコート! 『ガリレオ』最新作「実に感動的」

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