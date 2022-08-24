女優の西野七瀬と俳優の神木隆之介が出演する、au『意識高すぎ！高杉くん』新CM「大抽選会」篇およびメイキング・インタビュー映像が公開された。
本CMは、夏休みに浴衣姿で買い物中の貯杉先生(西野)と、スーパーでバイト中の高杉くん(神木隆之介さん)がレジで遭遇するストーリー。
（オススメ動画）
🎬”貯杉先生”西野七瀬、松本穂香とダンスバトル！？和やかな撮影の様子も au『意識高すぎ！高杉くん』新CM「ダーリン、スマホデビュー」編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/Nr77_401d5c
🎬”貯杉先生”西野七瀬、神木隆之介に暴言！？「観てないってんだバカヤロー」 『意識高すぎ！高杉くん』新CM「先生、観てるよね」編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/tP0TxYloD_s
🎬神木隆之介、”全身りんご”の高杉くんに！中川大志が思わず笑っちゃうメイキング映像も KDDI au「意識高すぎ！高杉くん 」新TVCM『全身りんご』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/G9LMmlIxGB4
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