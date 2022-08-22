橋本環奈、杉野遥亮、鈴鹿央士、馬場ふみか、森崎ウィン、大東駿介、太田夢莉、城田優、高橋克典、岡村隆史、瑠東東一郎監督らが20日、『バイオレンスアクション』公開記念舞台挨拶に登壇。映画の魅力や、撮影の裏話を明かした。
『バイオレンスアクション』全国公開中
©︎浅井蓮次・沢田 新・小学館／『バイオレンスアクション』製作委員会
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
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