中川大志、山寺宏一、木村昴、広橋涼、中村正人(DREAMS COME TRUE）が19日、『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』 ソニック祭り初日舞台挨拶に登場した。
『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』
全国公開中
配給：東和ピクチャーズ
©2022 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA,INC.
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