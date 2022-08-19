AKB48の本田仁美、トレンディエンジェルの斎藤司、 BOYS AND MENの吉原雅斗、YumiがBSスカパー！の特別番組『秋夕に旬の韓国俳優が大集合!7時間ぶっ通し!チンチャ韓サムDAY♡』の収録取材会に登場した。
（オススメ動画）
🎬AKB48本田仁美、先輩・峯岸みなみの結婚を祝福！トレエン斎藤は「幸せそうでした」 『秋夕に旬の韓国俳優が大集合!7時間ぶっ通し!チンチャ韓サムDAY♡収録取材会』
https://youtu.be/UR4cAKrKb4A
🎬AKB48本田仁美、神ポーズを連発！鶴嶋乃愛＆川口ゆりならとポップなコーデで可愛さ爆発！『EXIA Presents 関西コレクション 2022 A/W』
https://youtu.be/8VmMMNQAL1U
🎬AKB48本田仁美、ふわふわ夏コーデで堂々ランウェイ！鈴木愛理、生見愛瑠もキュートな表情で魅了 「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」
https://youtu.be/q5GjKAA9IsI
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