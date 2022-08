本やネットの記事などで「惹かれる」という言葉を目にすることもあるかもしれません。

「惹かれる」と同じ読み方で「魅かれる」「引かれる」といった表現もあるので、使い分ける基準がわからないという方もいるでしょう。

この記事では、「惹かれる」の意味についてわかりやすく解説します。また、「魅かれる」「引かれる」との意味の違いや、「惹かれる」の対義語や類義語・言い換え表現、英語表現、例文についてもご紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「惹かれる」の意味とは

「惹かれる」は「ひかれる」と読み、常用外の漢字です。使用の際には「心が引かれる」のように「引かれる」という漢字を使って表記されることもあります。

「惹かれる」の意味やそのほかの「魅かれる」など漢字の表記による違いなども紹介します。

心をひきつけられること

「惹かれる」とは、「心をひきつけられる」という意味です。

相手に対して、好意を寄せたり思いを寄せたりする状態になることを、「惹かれる」といいます。

「惹かれる」と「魅かれる」の意味の違い

「惹かれる」のほかにも「魅かれる」という言葉もあります。「魅かれる」とは、心をひきつけられ、魅力を感じるという意味です。

よって「惹かれる」と「魅かれる」は、「心をひきつけられる」という同じ意味を持っていますが、使用する対象によって使い分けをする傾向があるようです。

「惹かれる」は人だけでなく物に対しても使用される一方で、「魅かれる」は人に対してのみ使用される傾向があります。

「惹かれる」と「引かれる」の意味の違い

「心が惹かれる」は「心が引かれる」と表記されることもあるため、この場合の「引かれる」は「惹かれる」同様に、相手に好意を寄せること、魅力や興味を感じることと解釈できます。

ただし、「引かれる」には「そでを引かれる」など、手前に引き寄せられるといった、物理的に引っ張られるという意味もあります。

状況や前後の文脈などから、どのような意味で使われているのかを判断しましょう。

「惹かれる」の使い方と例文

「惹かれる」について、具体的な使い方を例文でご紹介します。

彼は仕事熱心なだけでなく周囲への気遣いもできるので、私は彼に惹かれている

この温かみのあるデザインに惹かれてしまう

君は彼女のどんなところに惹かれたの?

僕は彼女に惹かれていたので、食事に誘われたことがうれしかった

「惹かれる」の対義語

「惹かれる」の対義語や逆の意味を持つ表現についてご紹介します。

幻滅する

「幻滅する」とは、期待やあこがれから美化していたものが現実とは異なりがっかりすることです。

対象に興味・関心を持つようになる「惹かれる」とは逆の意味を持つ言葉といえるでしょう。

冷める

「冷める」には、熱いものが熱を失うことや、熱いものの温度が下がるという意味があります。感情の高まりや興味がなくなったり衰えたりする様子も表します。

興味がなくなる

「興味がある」というのは、「惹かれる」に近い意味を持っています。

「興味がなくなる」と表現することで、「惹かれる」とは逆の意味を持つ言葉として使用できるでしょう。

無関心

「そのことに関心・興味がなく、気にかけないこと」という意味である「無関心」も、「惹かれる」とは反対の言葉として挙げられるでしょう。

「惹かれる」の類語や言い換え表現

「惹かれる」の類語や言い換え表現についてご紹介します。類語や言い換え表現も覚えておけば、会話や文章の中で相手や状況にあわせて適切な表現ができるようになります。

ぜひ「惹かれる」の類語や言い換え表現も覚えておきましょう。

とりこになる

「とりこになる」とは、なにかに熱中することや心を奪われることをいいます。興味や関心をひかれている状態を意味し、「惹かれる」の類語として使用できるでしょう。

心を奪われる

「心を奪う」には、人の心をひきつけて魅了するという意味があります。したがって、「心を奪われる」とは、心をひきつけられて魅了されている状態であり、「惹かれる」と同様の状態にあると考えられます。

目を奪われる

「目を奪われる」は、目を盗まれて何も見えないという意味から転じて、なにかに対してあまりの美しさなどから夢中になって見つめてしまうことを意味します。

特定の対象に、強い興味・関心をひかれている状態で、「惹かれる」の類語として使用できます。

興味をそそられる

「惹かれる」には、なにかに興味・関心を呼び起こされている状態という意味があるため、「興味をそそられる」も「惹かれる」の類語として使用できます。

「惹かれる」の英語表現

「惹かれる」の英語表現をご紹介します。例文とともに、ぜひ「惹かれる」の英語表現もチェックしてみてください。

be attracted to

「attract」は「引き付ける」という意味の英語です。「be attracted to~」で「~に惹かれる」という意味になります。

■例文

She is attracted to his brother.

(彼女は彼の弟に惹かれている)

fascinated by

「fascinate」は「魅了する」「心を捉える」という意味です。「fascinated by~」で「~に魅了される」という意味を表します。

■例文

I was fascinated by his charm.

(私は彼の愛嬌に心を惹かれた)

feel drawn to

「feel drawn to~」でも、「~に惹かれる」という意味を表すことができます。

■例文

Mike feels drawn to her friendly smile.

(マイクは彼女の人懐っこい笑顔に惹かれている)

「惹かれる」の意味を正しく理解して使いこなそう

「惹かれる」とは、対象に心がひきつけられることで、心奪われることや興味・関心をひかれることを意味しています。

「魅かれる」にも「惹かれる」と同様の意味がありますが、「惹かれる」は人だけでなく物に対しても使用され、「魅かれる」は人に対してのみ使用されるという傾向があるようです。「引かれる」は物理的に引っ張られるということも表します。

「惹かれる」の対義語や類語・言い換え表現も覚えておけば、語彙力アップにつながるでしょう。

「惹かれる」の意味だけでなく、関連知識もあわせて覚えておいてくださいね。