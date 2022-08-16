お笑い芸人のサンシャイン池崎をクリイエェェェーイティブディレクターとして起用した、鹿屋市の新WEBCM全6編が公開された。
【WEBCMタイトル】
第1話 「鹿屋市クリイエェェェーイティブディレクター 池崎慧、就任。」
URL：https://youtu.be/sxxgaVCDkyc
第2話「まずは市長からイエェェェーイを。」
URL：https://youtu.be/lEpQ4TcS9Ic">https://youtu.be/lEpQ4TcS9Ic
第3話「鰻にイエェェェーイを。」
URL：https://youtu.be/lEpQ4TcS9Ic
第4話「和牛にイエェェェーイを。」
URL：https://youtu.be/-TjZ5E25AA0
第5話「仕事にイエェェェーイを。」
URL：https://youtu.be/8RghJfQGtzM
第6話「この街のすべてにイエェェェーイを。」
URL：https://youtu.be/cmRIamCZowM
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