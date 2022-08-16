DREAMS COME TRUEの中村正人、SKY-HI、m-flo, block.fmの☆Taku Takahashi、スペシャルナビゲーターとして中川大志が8日、『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』 史上最強の【ソニック・サミット】 に登場した。
（オススメ動画）
🎬SKY-HI、ドリカム楽曲をサンプリングした「Fly Without Wings」楽曲制作語る！ 『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』 史上最強の【ソニック・サミット】
https://youtu.be/IJ5OPszC0c4
🎬SKY-HI、高校生へ”自分の生き方”を語りかける！ デジタルハリウッド大学新WEBCM 『みんなを生きるな。自分を生きよう。2022夏』公開
https://youtu.be/QGwGzFS5Ecs
🎬SKY-HI、60秒間の長台詞に挑戦！真剣な表情で撮影に挑む デジタルハリウッド大学新CM『みんなを生きるな。自分を生きよう。2022』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/ApXa3JiVu5M
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