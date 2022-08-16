

乃木坂46の与田祐希が主演を務めるテレビ東京系のドラマ「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」が放送中。主人公・地上波連続ドラマ初主演という与田にインタビューを敢行した。

木ドラ24「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」

テレビ東京系 毎週木曜24時30分〜放送中

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