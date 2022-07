映像配信サービスのdTVが31日、8月から配信する新着作品ラインナップを発表した。

『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』

主なトピック作品として、邦画作品からは、「HiGH&LOW」の劇場版シリーズ6作品(『ROAD TO HiGH&LOW』『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』)が8月1日から配信開始。

韓流ドラマ作品からは、キム・ドンウクとムン・ガヨンが主演した、記憶を巡る切ない大人のラブストーリー『その男の記憶法』(8月1日~)。洋画作品では、スティーブン・キングの小説『IT』を映画化し、世界各国で大ヒットを飛ばしたホラーの続編にして完結編『IT/イットTHE END “それ”が見えたら、終わり。』が8月12日から配信開始となる。

そのほか、dTVオリジナル企画で、NCTのユウタとショウタロウの2泊3日ドライブ旅に密着した『“SHOW YOU” Our Journey ~NCT ユウタとショウタロウの2人旅~』が、8月5日から独占配信をスタートする。