オリジナルTVアニメ『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』の放送が2022年10月に決定。メインキャラクター5名のキャスト情報やメインキャラクターのせるふ・ぷりんのキャラクターPVが公開された。

『Do It Yourself!!』は、女子高生を主人公に、家具や友情や、ひいては人生までも、考え、工夫し、苦労し、失敗し、それでも諦めずに自分の手で完成させて、未来を切り開いていこうとする少女たちの、その最初の一歩を描くオリジナルアニメーション作品。

本アニメの舞台となっている新潟三条市にて6月に開催された「三条凧合戦(さんじょういかがっせん)」で発表されたメインキャラクター・せるふ役の稲垣好に続いて、ぷりん役を市ノ瀬加那、くれい役を佐倉綾音、たくみ役を和氣あず未、しー役を高橋花林、ジョブ子役を大森日雅がそれぞれ担当することが明らかとなった。

◎稲垣 好(せるふ役)のコメント

せるふと一緒に初めての経験を沢山させていただきました。

しかも私の出身地でもある新潟が舞台!これはもう運命…!

素敵な作品に携われてとても幸せです。

皆様にも DIY の魅力やわくわくをお届けできますように!

◎市ノ瀬加那(ぷりん役)のコメント

個性豊かな女の子たちがゆるりと楽しくDIYをする。

観ててとても癒される作品です。

今までにあまりなかったジャンルだと思うので新鮮さもありつつ穏やかな気持ちで楽しんでいただけると思います。

ぜひ観てくださいね〜!

◎佐倉綾音(くれい役)のコメント

くれいの声を演じます、佐倉綾音です。

DIY は私の人生には幼い頃からそばにあるもので、もはや日常的な存在でした。

現在進行形で我が家は親の手によって形を変えていて、仕事から帰ってきたら家の様子が違うなんてことは今もザラな人生です。

私の中に「ないならつくればいいんじゃない?」という感覚を植え付けたのもDIYだと思います。

DIY 部でみんなより一歩先を走るくれいを演じさせて頂けて、とても光栄です。

みなさんに買う良さと作る良さ、両方を楽しいと思える心をお届けできたらと思います! ◎和氣あず未(たくみ役)のコメント

この度たくみを演じさせていただきます!

少女達が自分たちの手で家具やアクセサリーを作るほのぼのストーリー。

私もほのぼのした気持ちで演じさせていただきましたが、とってもDIYに興味が湧いて、物作りをしたい気持ちでいっぱいになりました!

Do It Yourself!!

◎高橋花林(しー役)のコメント

しー役を担当させていただきます、高橋花林です!

ついに、皆さんに DIY 部の活躍を観ていただけるかと思うとワクワクで胸がいっぱいです!しーを愛してもらえたら嬉しいです♪

応援よろしくお願いします!お楽しみに!

◎大森日雅(ジョブ子)のコメント

私自身プラモやものづくりが昔から大好きなのですが、

アフレコが始まってから机を組み立てたり、もっとDIYが好きになりました!

日常にあるものが手作りされているありがたみや

愛もほっこりと感じてもらえたら嬉しいです。ゆるりとお楽しみに〜!

ジョブ子は最先端のガジェットを使いこなす天才留学生で、

素直になれないツンデレの寂しがり屋ですが、

DIY 部のみんなや手作りの温もりに触れて

彼女がどう変化するのかにもぜひ注目してください。

そして、メインキャラクターのせるふとぷりんのキャラクターPVが公開。今後公式Twitter(@diy_anime)にて随時キャラクターPV(全6本)が公開されていく。

せるふのPVは、妄想癖があり、すぐ上の空になって壁にぶつかったり道で転んだりするドジな様子や、何事も『ま、いっか!』と気にしないのほほんとしたキャラクターが伝わる映像となっており、そんなせるふの家の隣に住む幼なじみのぷりんのPVは、DIYとは無縁な最先端の技術を学ぶエリート校に通っているしっかり者。最近ちょっぴりギクシャクしているせるふに対し、素直になれないツンデレなキャラクターが伝わる映像となっている。

●オリジナルTVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」キャラクターPV -せるふ-

●オリジナルTVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」キャラクターPV -ぷりん-

そして、9月18日(日)には、東京・新宿バルト9にてメインキャラクターの声優を務める、稲垣好(せるふ役)、市ノ瀬加那(ぷりん役)、佐倉綾音(くれい役)、和氣あず未(たくみ役)、高橋花林(しー役)、大森日雅(ジョブ子役)の6名が登壇する、TVアニメ第1話・2話の先行上映&キャストトークイベントが開催されることが決定した。

イベントの入場者特典として、DIY部の個性豊かなメインキャラクターを1セットにした「キャラクターブロマイドセット(6枚)」をプレゼント。チケットは、本日よりプレリクエスト抽選先行受付がスタートする。

TVアニメ『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』は、2022年10月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)IMAGO/avex pictures・DIY!!製作委員会