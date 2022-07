アイドルグループ・日向坂46のLIVE DVD&Blu-ray『日向坂46 3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in東京ドーム -DAY1&DAY2- (完全生産限定盤)』が、28日発表の「8/1付オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で、初登場1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間7月18日~7月24日)。

LIVE DVD&Blu-ray『日向坂46 3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in東京ドーム -DAY1&DAY2- (完全生産限定盤)』

同作は、3月30日、31日の2日間にわたって開催されたグループ初の東京ドーム公演2デイズの模様を収録。けやき坂46時代の楽曲からデビューシングル「キュン」、最新シングル「僕なんか」までを披露した。また、完全生産限定盤には、舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」が収められている。

同作は4.2万枚の売り上げでグループ初となる1位を獲得したほか、「週間BDランキング」においても3.4万枚で初登場1位となった。