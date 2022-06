アイドルグループ・日向坂46が『日向坂46「3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~」in Tokyo Dome』のDVD&Blu-rayを7月20日に発売する。

日向坂46

日向坂46が今年3月30、31日の2日間にわたり、グループ初となる2日間計約10万人を動員した東京ドーム公演。2日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」を収録した完全生産限定盤『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ -DAY1 & DAY2-』と、それぞれの公演を収めたパッケージ『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY1-』、『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY2-』がそれぞれDVD・Blu-rayで発売される。

『日向坂46「3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~」in Tokyo Dome』DVD&Blu-ray



■完全生産限定盤

『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ -DAY1 & DAY2-』5DVD / 12,800円、3Blu-ray / 16,800円

三方背BOX仕様、特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」収録、フォトブックレット、ポストカードセット封入(6枚組 ※全46種のうち6枚1セット封入)

■通常盤

『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY1-』2DVD / 5,200円、Blu-ray / 7,200円

『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY2-』**2DVD / 5,200円、Blu-ray / 7,200円

■-DAY1-※『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY1-』収録内容

VTR-Road to Tokyo Dome-、Overture、ひらがなけやき、キュン、青春の馬、アディショナルタイム、My fans、僕たちは付き合っている、ホントの時間、ひらがなで恋したい、ドレミソラシド、こんなに好きになっちゃっていいの?、イマニミテイロ、最前列へ、君に話しておきたいこと、ときめき草、DANCE TRACK、アザトカワイイ、ソンナコトナイヨ、期待していない自分、君しか勝たん、永遠の白線、DANCE TRACK、半分の記憶、DANCE TRACK、ってか、NO WAR in the future 2020、誰よりも高く跳べ! 2020、VTR、JOYFUL LOVE、約束の卵 2020、日向坂

■-DAY2-※『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY2-』収録内容

VTR-Road to Tokyo Dome-、Overture、キュン、ドレミソラシド、おいで夏の境界線、キツネ、ハッピーオーラ、窓を開けなくても、こんなに好きになっちゃっていいの?、抱きしめてやる、こんな整列を誰がさせるのか?、My god、Dash&Rush、未熟な怒り、この夏をジャムにしよう、Right?、それでも歩いてる、DANCE TRACK、アザトカワイイ、ソンナコトナイヨ、期待していない自分、君しか勝たん、永遠の白線、DANCE TRACK、半分の記憶、DANCE TRACK、ってか、NO WAR in the future 2020、誰よりも高く跳べ! 2020、VTR、JOYFUL LOVE、僕なんか、日向坂、約束の卵 2020

■DISC3 ※完全生産限定盤のみ

特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」収録