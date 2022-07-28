ガールズグループ・TWICEのミナが13日、都内で行われたSK-II「どうする? 真夜中の撮影」キャンペーン公開記念イベントに渡辺直美、三吉彩花とともに登場した。

（記事＆写真）
📸TWICEミナ、超ミニドレスで美脚披露　渡辺直美・三吉彩花と再会「うれしい」
https://news.mynavi.jp/article/20220713-2398614/

（オススメ動画）
🎬TWICEミナ、SK-Ⅱイベントに超ミニドレスで登場　リハーサル後の撮影に緊張「初めてなので」SK-Ⅱ「どうする？真夜中の撮影」キャンペーン公開記念イベント
https://youtu.be/Q8d8Jcm1q_I

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