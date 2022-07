ほっかほっか亭は人気のキャラクター「すみっコぐらし」とコラボした子ども向けお弁当「すみっコぐらしべんとう」のデザインを、この夏一新する。

すみっコぐらしべんとう

今回の「すみっコぐらしべんとう」新デザインは、夏から初冬までの販売を予定している。採用したテーマは、すみっコぐらし10周年アニバーサリーのアートワーク「みんなあつまるんです」だ。

おべんとうのふたはもちろん、バラン、おにぎりフィルムに、かわいいすみっコや、みにっコたちなどのキャラクターが並ぶ。

すみっコぐらしべんとう プチバーグ

すみっコぐらしべんとう からあげ

さらに、購入された方には、もれなくオリジナルクリアカード(全30種)が1枚ついてくる。ギュッとつまったキャラクターのデザインで、どれが当たるかは開けてみるまでわからない仕様だ。

デザインの変更は7月中旬より順次行うため、変更状況は店舗によって異なる。

(c)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.