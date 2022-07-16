TBS系音楽特番『音楽の日2022』(14:00～21:54)が本日16日に約8時間にわたって生放送される。直前に放送される『もうすぐ音楽の日』(12:44～14:00 ※一部地域を除く)とともに、タイムテーブルを紹介する。

「音楽のチカラで日本を元気に!」という願いを込めて2011年に始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で12年目を迎える。総合司会は、12年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める予定だったが、中居が急性虫垂炎のため入院し出演を見合わせることが16日、番組公式サイトで発表された。これを受け、安住アナと江藤愛アナウンサーの2人で進行することとなる。

今年の『音楽の日』のテーマは、「メッセージ～届けたい歌～」。新型コロナウイルスの再拡大、ウクライナ情勢･･･現実とは思えない出来事が次々と起きている2022年。そんな今だからこそ、日本、そして世界に歌のメッセージを届けたい！ 希望、愛、平和、元気、感謝、エール･･･歌に込めたたくさんのメッセージをアーティストのチカラを借りて、日本に、世界に、『音楽の日』を届ける。

『もうすぐ音楽の日』タイムテーブル

※各時間内、メドレーの出演者は50音順

■12時44分～

和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」

■13時～

家入レオ「君がくれた夏」

STU48「花は誰のもの？」

郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

Sexy Zone「THE FINEST」

西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」

NEWS「LOSER」

BREAKERZ「Everlasting Luv」

Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

三浦大知「燦燦」

リトルブラックドレス「白雨」

『音楽の日2022』タイムテーブル

※各時間内、メドレーの出演者は50音順

■14時～

INI「Rocketeer」

EXILE「VICTORY」「Rising Sun」(中継・国立競技場)

ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」(中継・沖縄)

Creepy Nuts「のびしろ」

櫻坂46「五月雨よ」(中継・国立競技場)

Novelbright「開幕宣言」

緑黄色社会「キャラクター」

【『世界に届けたい希望の歌』メドレー】

AKB48「365日の紙飛行機」

サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」

平原綾香「Jupiter」(中継・国立競技場)

FUNKY MONKEY BΛBY'S「希望の唄」(中継・国立競技場)

■15時～

AI「アルデバラン」(中継・広島)

島津亜矢「残響散歌」

DA PUMP「U.S.A.」(中継・沖縄)

DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

milet「Fly High」(中継・国立競技場)

MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」

Little Glee Monster「ECHO」(中継・国立競技場)

【5万人の届けたい歌 カバーメドレー】

INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」

川崎鷹也「元気を出して」

氷川きよし「愛燦燦」

■16時～

KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」

Perfume「Spinning World」

BEGIN「三線の花」(中継・沖縄)

yama「春を告げる」

優里「タイムマシン」

【「民衆の歌」大合唱】

石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」

【アガる！『応援ソングメドレー』】

ジャニーズWEST「Big Shot!!」(中継・国立競技場)

Sexy Zone「Sexy Zone」(中継・国立競技場)

T.M.Revolution「HOT LIMIT」

NEWS「U R not alone」(中継・国立競技場)

Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」(中継・国立競技場)

■17時～

サプライズゲスト出演決定 16日正午発表

EXILE「BE THE ONE」(中継・国立競技場)

King ＆ Prince「ichiban」

長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」

ゆず「RAKUEN」

■18時～

SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」

Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」(中継・国立競技場)

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」

【世界に届ける日本のエンターテイメントソング】

ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」

影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」

きただにひろし「ウィーアー！」(中継・沖縄)

スキマスイッチ「ボクノート」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Perfume「FLASH」

MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」

■19時～

あいみょん「初恋が泣いている」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

優里「ベテルギウス」

【愛のうたメドレー】

King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」

郷ひろみ「言えないよ」(中継・国立競技場)

Tani Yuuki「W/X/Y」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

乃木坂46「君の名は希望」

日向坂46「アザトカワイイ」(中継・国立競技場)

BEGIN「恋しくて」(中継・沖縄)

MONGOL800「小さな恋のうた」

【大合唱企画】

1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」(中継・国立競技場)

■20時～

あいみょん「今夜このまま」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」(中継・国立競技場)

MISIA「希望のうた」(中継・長崎)

ゆず「栄光の架橋」(中継・国立競技場)

■20時～21時台

【未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー】

石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」

ISSA「Wherever you are」(中継・沖縄)

クリス・ハート「Lemon」

島津亜矢「群青」

新妻聖子「愛をこめて花束を」

Little Glee Monster「ひこうき雲」

■21時～

MONGOL800「琉球愛歌」

矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」