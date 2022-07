世界に通用するシェフNo.1決定戦『ザ・プレミアム・モルツ presents CHEF-1グランプリ2022』の最終決戦が、ABCテレビ・テレビ朝日系列で7月24日(19:00~20:56)に放送される。

MCの山里亮太とファイナリスト8人

『CHEF-1グランプリ2022』には、日本全国47都道府県から461人の若き料理人たちがエントリー。大会は、出場資格・年齢40歳未満、プロアマ・料理ジャンルは問わず、優勝賞金1000万円。「北海道・東北」「関東・甲信越」「東海・北陸」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」で地域ごとに開催されたエリア予選と、各エリア予選上位の7人が戦った「サバイバルラウンド」を勝ち抜いた8人のファイナリストが全国大会で対決する。

チャンピオンが決定する全国大会では、1回戦「農園バトル」で8人から4人に、準決勝「テクニカルスピードバトル」で4人から2人へと絞られる。そして最終決戦では、勝ち抜いた2人のシェフが直接対決。映えあるグランプリが決まる。

MCは山里亮太が務め、試食ゲストは今田耕司、森泉、トリンドル玲奈。オブザーバーとして、肉のプロフェッショナル・中井松太郎(大阪・牛寶)、魚のプロフェッショナル・前田尚毅(静岡・サスエ前田魚店)。そして、スペシャルサポーターのオズワルドが、決勝で対決するシェフを応援する。

■1対1のタイマン勝負「農園バトル」

「農園バトル」は、千葉県にある農園が舞台。各シェフが持参した地元産の魚介類と、畑でみずから収穫した野菜を組み合わせ“新たな料理”を制限時間30分で作りあげていく。美味しさはもちろんのこと、海と山の食材の“組み合わせの妙”も審査ポイント。対戦は、くじ引きで決められた2人ずつがA~Dブロックの4組に分かれ1対1で料理バトルを行い、勝ち残った4人が準決勝に進出する。

青空の下の農園に設置された特設キッチンは、設備の整った厨房とは違い、キャンプで使用するような屋外用の小さなテーブルにカセットコンロが設置された簡易的なもの。しかも屋外という不安定な環境下で、いかに完成度の高い料理を作り出すことができるのかも注目ポイントだ。

それぞれのシェフが持ち味を出し切った「農園バトル」では、神田裕行、田村亮介両審査員とも「最後の最後まで本当に悩みました…」と審査は難航。わずかな差ながら、それぞれに“決め手”を放った4人のシェフが、準決勝へと進出する。

「農園バトル」の組み合わせは以下の通り。

【Aブロック】志田竜児(神奈川) VS 長瀬大樹(高知)

【Bブロック】一之瀬愛衣(滋賀) VS 砂山利治(石川)

【Cブロック】楠修二(京都) VS 大原正雄(北海道)

【Dブロック】山下泰史(福岡) VS 鄭大羽(神奈川)

■早さと技術の勝負「スピードバトル」

準決勝は、キッチンスタジオで行われる「スピードバトル」。料理テーマは“丸鶏を使ったスピード料理”。鶏まるまる一羽を使い、いかに速く美味しい料理を仕上げられるかどうか、スピードと正確な調理が求められるバトルだ。

勝ち残ったシェフ4人は一斉に調理をスタートし、速く料理を仕上げたシェフから審査員への試食に挑むことができます。3人の審査員(関谷健一朗、堀江純一郎、瀬川あずさ)全員が○(マル)をつければ決勝進出となるが、ひとりでも×(バツ)をつけると再び新たな料理を作らなければならないというルール。

ゲストの今田耕司は「複数の料理を同時に作ってもいいということなので、ひとつの料理に懸けるのか、複数の料理を同時に作るのか…作戦も楽しみですね」と緊張に包まれたキッチンスタジオを見守る。

「スピードバトル」は、丸鶏をさばくところからスタート。「この料理ひとつで仕留めたい」という一品に入魂するシェフ、「3品を同時に作ります」というシェフなど、さまざまな戦略のもとで調理が進む。神田は戦況を見守りつつ「現場での発想力が試されますね。スピードも求められるので悩み過ぎちゃいけない。あれもできる、これもできるとなってしまうと、散漫になってしまうから難しいですよ」と解説する。

まったく先の読めないスリリングな展開となった「スピードバトル」。 果たして、誰よりも速く、誰よりも美味しい料理を作り上げたのは?

■制限時間1時間! 11人分のコース料理対決

決勝戦は、最後まで残った2人の直接対決。テーマは「地元食材を活かした大皿前菜とメインのコース料理」。大皿料理2枚と、メイン料理11皿を制限時間1時間以内に作り上げる。審査員は神田裕行、田村亮介、関谷健一朗、堀江純一郎、瀬川あずさの5人が務め、一人100点満点で採点。1点でも多く獲得したシェフが優勝となる。

審査員たちも熱い視線を注ぐ最終決戦。その並々ならぬ緊張感に触れた今田は「スゴい緊張感です! どちらかが敗れてしまうわけですから、一言で申し上げると、この状況では食べたくないです!!」と思わず試食ゲストらしくない感想を言ってしまうほど。

2人のシェフが選び抜いたご当地食材を用いて、その魅力を最大限に引き出したコース料理を作る料理バトルでは、終盤になっても審査員が「どんな料理に仕上がるのか想像がつかない」ほどラスト1秒まで目が離せない展開に。果たして、日本各地から集まった若き461人のシェフの頂点に立つのは!?

なお、7月24日(13:55~15:20)には、『ザ・プレミアム・モルツ presents CHEF-1グランプリ2022 決勝直前!日本トップ8料理人完全予習SP』も放送される。

(C)CHEF-1グランプリ2022