ミュージカル『新テニスの王子様』Revolution Live 2022のキービジュアル、キャスト、公演日程が4日に明らかになった。

ミュージカル『新テニスの王子様』Revolution Live 2022

同公演は、許斐剛により連載中の漫画『新テニスの王子様』の舞台化作、ミュージカル『新テニスの王子様』のライブ公演。2020年12月にテニミュの歴史に新たに加わった新テニミュは、The First Stageの上演当初から、ミュージカル経験豊かなキャストの出演や楽曲の素晴らしさで大きな反響を呼んでいたという。

初のライブイベントでは、The First StageとThe Second Stageで披露された楽曲を、幕張メッセに集結する総勢37名のキャストたちが、会場中に響き渡らせる。U-17(アンダーセブンティーン)選抜メンバーの平等院鳳凰役には、The Second Stage出演の佐々木崇に代わり、藤田玲が特別出演する。

公演は千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて10月6日~10月10日。

佐々木崇 コメント

僕にとって平等院鳳凰という役は本当に特別な存在となりました。ミュージカル『新テニスの王子様』Revolution Live 2022にて平等院鳳凰を(藤田)玲くんが演じると聞いて驚きました。玲くんは一役者としてとても尊敬していますし、 大切な事務所の仲間でもあります。ライブのみに特別出演、というのはとてもプレッシャーもあるかとは思いますが、僕には 出せない平等院鳳凰の魅力を沢山引き出してくれると思います! このレボライ、間違いなく盛り上がる!! この想い、 託しました。レボライを楽しみにしてくださっている皆様、このチームに死ぬ気でついて来い!!

藤田玲 コメント

この度、ミュージカル『新テニスの王子様』Revolution Live 2022にて平等院鳳凰を演じさせていただく事になりました、藤田 玲です。最初にオファーを頂戴した時は、正直、ライブのみ僕が演じさせていただいてもいいのか? と考えましたが、事務所の仲間でもある、ささたか(佐々木 崇)の大事な役だという事もあり、僭越ながら引き受けさせていただきました。彼がテニスボールにオーラを込めるように、気持ちを込めてこの大役と向き合って、そして何よりささたかの思いを胸に、稽古していきたいと思います。新テニミュ初のレボライ、皆様に楽しんでいただけるように精進いたします。よろしくお願いします。

出演者

・中学選抜メンバー

越前リョーマ役:今牧輝琉、手塚国光役:山田健登、桃城 武役:寶珠山 駿、橘 桔平役:GAKU、亜久津 仁役:益永拓弥、跡部景吾役:高橋怜也、真田弦一郎役:吉田共朗、仁王雅治役:蔵田尚樹、丸井ブン太:川本光貴、切原赤也役:前田隆太朗、木手永四郎役:長塚拓海、白石蔵ノ介役:武本悠佑、千歳千里役:松島博毅、遠山金太郎役:平松來馬

・U-17(アンダーセブンティーン)選抜メンバー

平等院鳳凰役:藤田 玲(特別出演)、種ヶ島修二役:秋沢健太朗、デューク渡邊役:大久保圭介、越前リョーガ役:井澤勇貴、徳川カズヤ役:小野健斗、鬼 十次郎役:岡本悠紀、入江奏多役(Wキャスト):相葉裕樹、入江奏多役(Wキャスト):泰江和明、大曲竜次役:畠山 遼、君島育斗役:星乃勇太、遠野篤京役:輝馬、越知月光役:楚南 慧、毛利寿三郎役:丸山龍星 中河内外道役:チャンヘ、大和祐大役:松島勇之介、都 忍役:宮垣祐也、松平親彦役:田内季宇、鈴木 惷役:高橋駿一、鷲尾一茶役:YUKI

・コーチ

黒部由起夫役:村上幸平、齋藤 至役:和泉宗兵、柘植竜二役:進藤 学、三船入道役:岸 祐二

(C)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会