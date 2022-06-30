日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(7月2日15:00～)で復活する「ジャニーズシャッフルメドレー」の組み合わせが発表された。

『THE MUSIC DAY』＝日本テレビ提供

先輩ジャニーズが1位をとった名曲を、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の総勢8組44人で歌いつなぐこの企画。全12曲が披露される。組み合わせは、以下の通り。

●抱きしめてTONIGHT／田原俊彦

山田涼介（Hey! Say! JUMP）・岸優太（King ＆ Prince）・岩本照（Snow Man）

●ギンギラギンにさりげなく／近藤真彦

村上信五（関ジャニ∞）・有岡大貴（Hey! Say! JUMP）・向井康二（Snow Man）・藤原丈一郎（なにわ男子）

●仮面舞踏会／少年隊

高橋海人（King ＆ Prince）・ジェシー（SixTONES）・大橋和也（なにわ男子）

●ガラスの十代／光GENJI

ラウール（Snow Man）・道枝駿佑（なにわ男子）

●DAYBREAK／男闘呼組

増田貴久（NEWS）・安田章大（関ジャニ∞）・高木雄也（Hey! Say! JUMP）・森本慎太郎（SixTONES）

●夜空ノムコウ／SMAP

小山慶一郎（NEWS）・大倉忠義（関ジャニ∞）・薮宏太（Hey! Say! JUMP）・田中樹（SixTONES）・渡辺翔太（Snow Man）

●AMBITIOUS JAPAN!／TOKIO

加藤シゲアキ（NEWS）・横山裕（関ジャニ∞）・中島裕翔（Hey! Say! JUMP）・神宮寺勇太（King ＆ Prince）・深澤辰哉（Snow Man）

●愛なんだ／V6

丸山隆平（関ジャニ∞）・伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）・阿部亮平（Snow Man）・佐久間大介（Snow Man）・大西流星（なにわ男子）

●硝子の少年／KinKi Kids

亀梨和也（KAT-TUN）・京本大我（SixTONES）

●A・RA・SHI／嵐

上田竜也（KAT-TUN）・知念侑李（Hey! Say! JUMP）・高地優吾（SixTONES）・西畑大吾（なにわ男子）・長尾謙杜（なにわ男子）

●Venus／タッキー＆翼

平野紫耀（King ＆ Prince）・松村北斗（SixTONES）・宮舘涼太（Snow Man）・高橋恭平（なにわ男子）

●青春アミーゴ／修二と彰

永瀬廉（King ＆ Prince）・目黒蓮（Snow Man）