アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』より、原作ゲーム「聖剣伝説」シリーズの31周年記念日となる6月28日(火)に、もう一人の主人公である「セラフィナ」(cv. 早見沙織)が登場する新PVが公開された。

アニメではすでに主人公としてシャイロ(cv. 島﨑信長)が発表されているが、最新PVにてもう一人の主人公であるセラフィナ(cv. 早見沙織)の登場も解禁に。原作ゲームでは交わることのなかった二人の主人公が、どのようにアニメで物語に関わるのか……。さらに、本作が10月より放送されることも明らかとなった。

●アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』最新PV

そして、アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』のオープニングテーマが、早見沙織による「Tear of Will」に決定。そのほか、新キャラクター情報も明らかとなっている。

■セラフィナ cv. 早見沙織

本作のもう一人の主人公で、シャイロが旅の途中で出会う少女。明るく社交的で、出会ったばかりのシャイロを助けてくれる。

■バド cv. 三瓶由布子

大魔法使いになるのが夢な男の子。コロナの双子の弟。魔法を使ってドミナの町で大暴れしていたがシャイロの力の前に降参、それからはシャイロを「師匠」と慕って一緒に暮らしはじめる。魔法のフライパンは母の形見。

セラフィナ cv. 早見沙織

バド cv. 三瓶由布子

■コロナ cv. 下地紫野

明るく、人見知りしない活発な女の子。バドの双子の姉。年齢のわりにしっかり者。ドミナの町での一件をきっかけに、バドと一緒にシャイロに弟子入りする。いつも持ち歩いている魔法のほうきは父の形見。

■ドゥエル cv. 國立幸

謎のタマネギ剣士。その腕前は確かで経験も豊富。いろいろと教えてくれる兄貴肌な性格で、シャイロも剣の指導を受けている。別れの挨拶は「したらな!!」

■サボテン君 cv. 久保ユリカ

シャイロが自宅で世話をしている、シャイで無口なサボテン。シャイロからいつも冒険談を聞かされており、ひそかに想像を膨らませ、こっそりとその内容を日記に書きつづっている。本当は歩けるということは秘密。

コロナ cv. 下地紫野

ドゥエル cv. 國立幸

サボテン君 cv. 久保ユリカ

TVアニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』は、2022年10月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)SQUARE ENIX / サボテン君観察組合