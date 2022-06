アジャイルは、ITシステムの開発概念の一種で、採用している開発現場も多く見られます。しかし具体的にどのような概念なのかを聞かれると説明しにくいかもしれません。

本記事では、アジャイルの基礎知識として、アジャイル開発の流れや向いているプロジェクトの特徴について解説。また、アジャイルとウォーターフォール・スクラムとの違い、アジャイル開発の手法についても紹介します。

アジャイルとは、ITシステムの開発概念のひとつで、小さな開発サイクルを何度も繰り返していく手法のことです。アジャイルの語源は英語の「Agile:素早い」から来ています。アジャイルを取り入れたシステム開発は、新製品や新機能をいち早くリリースできるなどのメリットがあります。

アジャイルを取り入れた開発の流れは以下のとおりです。

リリース計画では、システムの各機能に優先順位をつけ、どの順番でリリースするかを決めます。この時点では、機能の仕様を細かく詰めません。

リリース計画が完了したら、開発工程であるイテレーション(反復)に進みます。イテレーションは計画時に決めた回数分繰り返し、開発の計画からリリースまで一般的には約1~2週間単位で完了。次のイテレーションに入ります。

顧客はリリース時に機能を確認して意見を出し、開発チームでは臨機応変に意見を取り入れて開発を進めていく、という流れです。

ITシステムの開発手法として以前から存在するウォーターフォールは、計画からリリースまでの工程は、開発期間中それぞれ1回のみ行います。リリースを細かく何度も繰り返すアジャイルとの大きな違いは、ひとつの開発工程で全機能の作業を完了してから次に進む点です。

ウォーターフォールとアジャイルとを、開発の流れで比較すると以下のようになります。

ウォーターフォールでは、各開発工程で、全機能の開発を終わらせます。各工程が終わる段階では、すべての作業が正しく終わっていることが前提で、リリースは最後の1回のみです。

このように、ウォーターフォールとアジャイルは、それぞれの特徴によって使い分けたい開発手法と言えます。開発工程を把握しやすいウォーターフォール型の開発は大規模なシステム開発に適しています。一方、アジャイル開発は小規模で仕様の変更が発生しやすいプロダクトの開発に適した方法です。

スクラムとは、アジャイルを取り入れた開発手法の一種で、アジャイル開発を推進するためのフレームワークのことです。アジャイルとスクラムとの違いは、概念か具体的な手法か、という点にあります。

アジャイルはITシステム開発をどう進めるかの「概念」を定義したものですが、スクラムはその「概念」を取り入れて具体的に開発を進めていく方法を定義しています。スクラムは、開発チーム内の密なコミュニケーションがカギとなる開発手法で、チームで協力しながらイテレーション内の各工程を進めていきます。

アジャイルの英語表現は「Agile」であり、単語を直訳すると「俊敏な」「機敏な」という意味です。短期間で何度もリリースを繰り返す様を表現しています。Agileを使った英語の例文は以下のとおりです。

・My development team is adopting agile development.

(私の開発チームでは、アジャイル開発を採用している。)

・Scrum, an agile development methodology, emphasizes communication within the team.

(アジャイルの開発手法であるスクラムでは、チーム内のコミュニケーションを重視する。)