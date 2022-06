グローバルボーイズグループ・JO1が5日、千葉・幕張メッセで行われたライブイベント「MTV LIVE MATCH 2022.06.05」に出演した。

JO1 Photo by 上山陽介

2019年12月にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成されたJO1。

この日は、有観客では初披露となる「無限大」で始まり、1曲目から大盛り上がり。見どころである“筋肉キス”に歓声が上がり、炎の演出も会場の熱気を高めた。

続いて、「Born To Be Wild」を披露。その後、一人ひとり挨拶し、佐藤は「今日は僕とのデートを楽しんでください」とメッセージ。川尻が「今日は帰ったら疲れてメイク落とさず寝ちゃっていいです」と優しい言葉をかけると、木全は「帰ったら皆さんのメイクを落としてあげます」とふざけ、鶴房も、JO1の暴走担当であることを伝えてから「お風呂で体を洗います」と乗っかって盛り上げた。

金城は「ご覧の通り個性豊かなメンバーがそろっていますので、今日も絶対楽しませます!」とまとめ、豆原は「『無限大』をお客さんの前で披露するのが初めてなので、皆さんと共有できてうれしく思います」と笑顔で話した。

続いて、「Move The Soul」、「Dreaming Night」を披露。河野は「9月に僕たち初のアリーナツアーが決まりました。たくさんのJAM(JO1のファン)の皆さんと会えるのを楽しみにしています」と呼びかけた。

終盤のパートでは「Walk It Like I Talk It」、「With Us」を披露。最後は4方向に向かって挨拶し、観客に近づいて手を振る場面も。ファンはペンライトで応え、歓喜の声も上がっていた。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。今回は、ASTRO、FANTASTICS from EXILE TRIBE、JO1、w-inds.が出演した。同イベントの模様は、MTVで6月26日(19:00~21:30)に放送。

■JO1セットリスト

1.無限大

2.Born To Be Wild

3.Move The Soul

4.Dreaming Night

5.Walk It Like I Talk It

6.With Us