「ソフト麺って何？」「それ、何色？」新しい学校のリーダーズRINの“好きな食べ物”にメンバーの反応は……!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の"授業"「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。4月29日(月・祝)放送は、初回ということでメンバーが自己紹介をしました。この記事では、RINのパートを紹介します。昨年は紅白歌合戦に出場、今年の6月からはワールドツアーをおこなうなど個性と自由ではみ出し続ける新しい学校のリーダーズ。そんな新しい学校のリーダーズが、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間、当番組で"授業"こと「新しい学校のリーダーズLOCKS!」のコーナーを担当します。「新しい学校のリーダーズLOCKS!」では、"青春"にまつわるさまざまな授業をおこなっていきます。この日は、新しい学校のリーダーズの楽曲「Suki Lie」にかけて、メンバーの"スキライ"自己紹介をオンエア。"Suki Suki Lie Lie"!「好き」「嫌い」、そして、そのどちらでもない「スキライ」の3つにまつわるエピソードを交えながら、メンバーが自己紹介していきます。今回は「学校に関する、スキライ」です。RIN:私、RINの「学校に関するスキライ」。給食のソフト麺が「好き」。水浸しの白米が「嫌い」。マカロニサラダが「スキライ」。SUZUKA:なるほど〜!KANON:給食縛りね。RIN:ソフト麺が「好き」。KANON:ソフト麺って何?RIN:ソフト麺ってさ、ビニール袋のようなパッケージの中に入っている麺なんだけど、それをスープに入れて、ラーメンのようにして食べたり、うどんとして食べたり。SUZUKA:知らんなぁ。MIZYU:それ、何色?RIN:だいぶクリーム色かも。(ソフト麵)1個を丸々お椀に入れるとあふれてしまうので、手で、ちみちみちみちみ……って。SUZUKA:それ共感できる人おんのかな?RIN:このソフト麺って、(メンバーの)みんなが知らないぐらい日常生活で出てこないじゃない? だから、たまにすごく食べたくなるの。KANON:(私が通っていた学校では)給食缶の中に麺がすでに入っていた。SUZUKA:わしも入ってた。RIN:私のところは入っていなかったの。SUZUKA:んで、嫌いなのがなんやったっけ?RIN:水浸しの白米!(炊き立ての炊飯器のふたを)がぽって開けるじゃん。でさ、水滴が垂れてきて、端っこの米に当たったときがつらい。MIZYU:つらいよな!KANON:全然思ったことなかったわ。SUZUKA:めっちゃわかるわ。びっちょびちょでな。RIN:そうそうそう。「うわ~っ! 端っこ当たっちゃったよ……」って。KANON:なるほどね。RIN:で、マカロニサラダが「スキライ」。マカロニサラダってマヨネーズの具合によって好きだったり嫌いだったりする。KANON:マヨネーズ嫌い!RIN:そうだよね。マヨネーズ苦手だよね。番組では他にも、SUZUKA、MIZYU、KANONの"スキライ自己紹介"や、この番組への意気込みを語る場面もありました。