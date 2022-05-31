

『第31回日本映画批評家大賞 授賞式』が30日、都内にて開催され、監督や俳優ら受賞者が喜びを語った。

受賞結果は以下の通り。

作品賞：『偶然と想像』（濱口⻯介監督）

主演男優賞：古田新太『空白』

主演女優賞：瀧内公美『由宇子の天秤』

助演男優賞：鈴木亮平『燃えよ剣／孤狼の血 LEVEL2』

助演女優賞：三浦透子『ドライブ・マイ・カー』

監督賞：大友啓史監督『るろうに剣心 最終章 THE FINAL』『るろうに剣心 最終章 THE BEGINNING』

ドキュメンタリー賞：『くじらびと』（石川梵監督）

アニメーション作品賞：『フラ・フラダンス』（水島精二総監督／綿田慎也監督）

アニメーション監督賞：庵野秀明監督『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

新人監督賞：穐山茉由監督『シノノメ色の週末』

新人監督賞：阪元裕吾監督『ベイビーわるきゅーれ』

新人監督賞：藤元明緒監督『海辺の彼女たち』

新人男優賞（南俊子賞）：佐藤緋美『ムーンライト・シャドウ』

新人男優賞（南俊子賞）：Fukase『キャラクター』

新人女優賞（小森和子賞）：伊澤彩織『ベイビーわるきゅーれ』

新人女優賞（小森和子賞）：石川瑠華『猿楽町で会いましょう』

新人女優賞（小森和子賞）：伊藤万理華『サマーフィルムにのって』



新人女優賞（小森和子賞）：⻄川洋子『いとみち』

脚本賞：⻄川美和『すばらしき世界』



編集賞（浦岡敬一賞）：堀貴秀『JUNK HEAD』

撮影賞：上田義彦『椿の庭』



特別賞（松永武賞）：小倉智昭



ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：荒木一郎



ダイヤモンド大賞：富司純子『椿の庭』

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（オススメ動画）

🎬鈴木亮平、『孤狼の血 LEVEL2』では松坂桃李を｢食いちぎっていかないと」！？『燃えよ剣』と合わせ助演男優賞に！『第31回日本映画批評家大賞 授賞式』

https://youtu.be/FM1SV91hFR8

🎬佐藤緋美、父・浅野忠信はまだ知らない！？新人男優賞を受賞！『ムーンライト・シャドウ』の自然体な演技で評価『第31回日本映画批評家大賞 授賞式』

https://youtu.be/ROcAS_Nz_Rg

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