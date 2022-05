普段何気なく使っている言葉でも、正しい使い方や例文がさっと出てこないと、ビジネスや目上の方とのやりとりに困ることがあるかもしれません。この記事では「必須」について言葉の意味や使い方について紹介します。必至との違いや、必要、不可欠などの類語について正しく知りたい場合にも参考にしてください。

まず必須の言葉の意味を正しく押さえましょう。

必須は「ひっす」と読まれることが多いですが、「ひっしゅ」「ひっすう」と読まれることもあります。

必須とは、「なくてはならない」「絶対に必要なこと」という意味の言葉です。必須の「必」の字は「必ず」、つまり「決まって例外がないこと、間違いなく」という意味を表しています。必須の「須」の字は「すべからく~べし」という義務や命令の意味で使われます。二つを合わせた「必須」は必要であることを強調するニュアンスが含まれているのです。

「必須」の品詞は、名詞、形容動詞です。他の名詞と組み合わせる方法に加えて、「必須だ」「必須な」「必須に」などと使う場合もあります。以下では必須の例文についてご紹介します。

必至(ひっし)とは、「必ずそうなること、必然」という意味です。「至(いた)る」には「ある場所や段階に行きつく」という意味があります。

必須が「絶対にそうしなければならない」という条件を表すのに対し、必至は「そうなるだろう」という予想を表しています。響きは似ていますが、別の意味です。

必須には似た意味の言葉もあります。別の表現がふさわしいのかどうかを判断するためにも、必須の類語を例文と合わせて見ておきましょう。

必要(ひつよう)とは、「なくてはならないこと」「どうしても要ること」という意味です。文字通り「必ず要る」という場合に使われます。なお「必要」の対義語は「不要」です。

必須と必要は非常に似た意味の言葉ではありますが、必須の方がより「絶対に、必ず」という点を強調しているといえるでしょう。

所要(しょよう)とは、「あることをするのに必要なこと・もの」という意味です。

なお、同音異義語である「所用」は、外出など何かの行動をするための「用事」という意味がある別の言葉のため、誤記に注意が必要です。

不可欠(ふかけつ)とは、「欠くこと(足りない状態)ができないこと」「どうしてもなくてはならないこと」という意味です。「欠く(かく)」とは「(必要なものを)持たない」などの意味があるため、必要なものを持たないという状況が「不可」であるという意味が含まれます。

必需(ひつじゅ)とは、「どうしても必要なものやこと」「なくてはならないこと」という意味です。なお「需」には「求める」「必要とする」という意味があります。

重要(じゅうよう)とは、「非常に大切なこと」「特に大事なこと」という意味です。

「重」の字には、「重い」という意味のほかに「大切な」など複数の意味があり、特別なものであることが強調されています。

ここでは必須とは反対の意味を持つ言葉について紹介します。

不要(ふよう)とは、「いらないこと」「今のところ必要がないこと」という意味があります。必要の対義語のため、対応や持ち物の説明などでよく使われます。

任意(にんい)とは、「思うまま、つまりその人の意思や判断に任せる」という意味です。

随意(ずいい)とは、「思いのまま」「自由」という意味です。気ままで勝手な状態であり、制限がないことを示す場合に使われます。

ここでは必須の英語表現を例文とともにご紹介します。

requiredとは、「~を必要とする」という意味の「require」の過去分詞であり、「必修の」「必須の」という意味の言葉です。

・Username is required. (ユーザー名は必須です) ・These are required items. (これらは必須の項目です)

necessaryとは、「必要な」「なくてはならない」という意味の単語です。

・Food is necessary for life.

(食べ物は生活に必要です)

・It is necessary immediately.

(大至急、必要です)