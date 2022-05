ニュースやビジネスシーンなどでよく耳にする「暫定」という言葉。この「暫定」の意味を正しく理解していますか? 本記事では、「暫定」の読み方や意味、例文を交えた使い方を解説します。さらに、類語や英語表現もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

ここでは、「暫定」の意味を解説します。「暫定」の読み方もあわせて確認してください。

「暫定」は「ざんてい」と読む言葉です。「暫定」の「暫」は「わずかの間・しばらく」という意味を持っています。「定」は「物事を決めて変えない・さだめる・さだまる」という意味の字です。

「暫」と「定」を組み合わせることで、「しばらくの間、物事を決める」という意味としてとらえることができます。

「暫定」の基本的な意味を見てみましょう。

物事が確定するまでの仮の措置のため、今後変わる可能性もある、というニュアンスを含みます。

「暫定」は「暫定〇〇」のように他の言葉と組み合わせて使われることが多いです。「暫定」を使った代表的な言葉の意味も確認しましょう。

意味: 確定するまでの間、一時的に、また仮に定める様子

例えば、「暫定的な措置」や「暫定的に彼をリーダーとする」などの形で使用されます。

意味: 正式版ではない、一時的な形式のこと

「暫定版のドキュメント」、「契約書の暫定版」などの形で使用します。またソフトウエアなどでは正式リリース前の試用バージョンを「暫定版」と表現することもあります。

意味: 一時的な値。正式ではないが、目安となる値

例えば気象庁が発表する地震情報は、まず速報値が出されます。そこから暫定値が出された後に、最終確定がなされます。暫定値は確定値よりは正確ではないですが、速報値に比べると精度の高い値です。

意味: 臨時政府のこと。革命や戦争、クーデターなどによって元々の政府が廃止され、正式な政府が樹立されるまでの間に、臨時的に組織される政府のこと

「臨時政権」や「暫定政権」ともいいます。

意味: 会計年度の開始までに本予算が成立しない場合に、暫定的に実行される予算のこと。ただし、本予算が成立すると失効する

その他にも、「暫定スケジュール」「暫定回答」「暫定対策」などといった言葉もよく使用されます。

ここでは、「暫定」の使い方をご紹介します。次の例文を参考にしてください。

ここでは、「暫定」や「暫定的」の類語・言い換えをご紹介します。

「暫定」と似た言葉の「臨時」もよく目にすることがあります。「臨時」は非常事態が起きたことが前提で、その事態に対応するときに使われるため、時限的、また「急に」といったニュアンスが強くなります。

意味: 物事が長続きしない様子。少しの間だけ・そのとき限り

「暫定的」と似た言葉が「一時的」です。「暫定的」は「確定するまでの間、一時的にそうしておくさま」という意味で、期間については言及していません。

一方、「一時的」は「特定の期間」という意味合いが強い表現です。

意味: 性質・性能などを調べるために、試しに行ってみる様子

意味: 表面的な問題に対処するだけで、根本的な解決や改良を考えない様子

意味: 本来のものではないこと、間に合わせ

次に、「暫定」の対義語をご紹介します。

意味: はっきりと定めること。また、定まること

意味: 計画・制度・思想などをしっかりと定める、打ち立てること

意味: いつまでもその状態が続く様子

「暫定」の英語表現は、「臨時の、仮の」を意味する「interim」、「一時的な、仮の、間に合わせの」を意味する「temporary」などがあります。より形式ばった表現だと「provisional」があります。

英文: A coup led to the establishment of a interim government.

意味: クーデターによって暫定政権が樹立された