「見識」は、ビジネスシーンでも聞く機会の多い言葉です。しかし、正しい意味や使い方について聞かれると、答えに困ってしまうという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「見識」の意味や類語、英語表現などについて、詳しく解説していきます。表現力や語彙(ごい)力を高めるためにも、しっかりとマスターしておきましょう。

まずは見識について、基本的な意味を解説していきます。

「見識」には2つの意味があります。

「見識」と「知識」という言葉は似ていますが、単に「知っている内容」のことを指す「知識」に対して、「見識」は「知識に基づいた判断力や考え」という意味があります。語感が似ていてもニュアンスは異なるので、混同しないようにしましょう。

ここからは、「見識」の使い方と例文を紹介していきます。「見識」は「ある・ない」の他にも、「広い・狭い」「深い・浅い」などさまざまな言い方をするので、それぞれの用法と例文をしっかりチェックしておきましょう。

見識の程度は「広い」「狭い」で表現します。

見識の程度は「深い」「浅い」でも表現されます。意味は「広い」「狭い」と同じです。

見識の程度は「高い」「低い」で表現することもあります。

ただし、「見識が高い」という使い方をする場合は、「彼は気位が高い」という意味で批判的な表現にもなるので注意が必要です。

見識は「深める」「広める」というように、自らの能力を高めるという意味合いの使い方をすることもあります。

「見識を疑う」は、相手を非難するときなどに使われる表現です。

経験や知識に基づいた判断力を身に付けることを「見識を持つ」と表現します。

「見識」は「備える」という言い方をすることもあるので、例文をしっかりチェックしておきましょう。

見識には多くの類語があります。語彙力を高めるためにも、それぞれの意味を確認しておきましょう。

「知見(ちけん)」は、「物事についてよく知り、よく理解すること。またその知識」という意味の言葉です。一般的には、実際に自分が見たり聞いたりして得た知識のことを指します

「見解(けんかい)」は、「物事についての評価や意見・価値判断」という意味の言葉です。主に公的な場や文書などで使われます。

「識見(しきけん・しっけん)」は、「物事を正しく見分ける能力。優れた意見」という意味の言葉です。

「一見識(いちけんしき)」は、「人並み外れた優れた物の見方」や「しっかりした考え」という意味の言葉です。「人並み外れた見識」という意味合いがあるため、「見識」よりも能力が高いことを表します。

「卓識(たくしき)」は「優れた判断力や考え」という意味の言葉です。

「卓見(たっけん)」は「物事を正しく見通す優れた意見」という意味の言葉です。「他より優れた」というニュアンスがあります。

「眼識(がんしき)」は、「物の良しあしや真偽を見分ける能力」という意味の言葉です。

「理解力」は「物事の状況や仕組みを正しく判断する能力」という意味の言葉です。

「洞察力(どうさつりょく)」は、「物事の原因や性質を見極めたり推察したりする能力」という意味の言葉です。

「有識」は、学問や知識が広く、優れた判断力があるという意味があります。「有識者(ゆうしきしゃ)」は、「高い見識を持つ人」という意味の言葉です。

「見識」の英語表現は、「物事の本質を見抜くこと」や「洞察」などの意味がある「insight」です。

・She has a deep insight into the problem.

(彼女はその問題に関する見識が深い)