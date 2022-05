7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが29日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた「MTV LIVE MATCH」に出演し、9曲パフォーマンス。「これからも7人らしい音楽を皆さんに届けていけるように頑張ります」などと語った。

BE:FIRST Photo by 上山陽介

SKY-HIが率いるBMSGに所属する、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOからなる7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST。

ステージに7人が登場すると会場の熱気は急上昇。熱い視線が注がれる中、「Betrayal Game」「Move On」、「Be Free」を続けて披露した。

最初のMCで、MANATOは昨年開催された「MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-」で「ライジング・スター・アワード」を受賞したことを振り返り、「僕たちにとっては初めての賞でした。賞に見合ったアーティストになっていくのでこれからも応援よろしくお願いします」と呼びかけ、JUNONは「『MTV LIVE MATCH』は2度目の出演になります。また同じステージに立てていることが本当に光栄です。ありがとうございます」と感謝した。

続いて、「Kick Start」、「Shining One」、「To The First」、「Brave Generation」を披露。その後、RYUHEIが、9月に開催される「BMSG FES」を紹介し、「気になった方はぜひ遊びに来てください」とアピールした。

そして、SOTAが「これからラストスパートですが、僕たちの音楽で絶対に今日のさよならは寂しくさせないので、ポジティブにお別れできるように盛り上がってください!」と呼びかけてから、「Bye-Good-Bye」を披露。その後、RYOKIが「最高の個性と才能が集まっているグループです。そして才能は皆さん全員持っています」と、流暢な英語も交えてメッセージ。最後はデビュー曲「Gifted.」で締めくくり、大きな拍手が沸き起こった。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。2022年の第1弾として開催された今回は、Da-iCE、Novel Core、BE:FIRST、OCTPATH(オープニングアクト)の4組が出演した。同ライブの模様は、MTVで6月26日(19:00~21:30)に放送。

■BE:FIRSTセットリスト

1. Betrayal Game

2. Move On

3. Be Free

4. Kick Start

5. Shining One

6. To The First

7. Brave Generation

8. Bye-Good-Bye

9. Gifted.