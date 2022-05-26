アインシュタイン（稲田直樹・河井ゆずる）、山崎紘菜がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組『アインシュタイン・山崎紘菜 Heat & Heart!』の公開録音イベントが25日行われ、ゲストの“ゆいか”こと本仮屋ユイカとトークを繰り広げた。
（オススメ動画）
🎬アインシュタイン、予想外のカメラ台数に「謝罪会見かな…」と驚き『アインシュタイン・山崎紘菜 Heat & Heart!』公開録音イベント
https://youtu.be/aztm-OE3xHY
🎬アインシュタイン稲田、ラジオ収録にあるまじき、騒音を出してしまうミス連発！？『アインシュタイン・山崎紘菜 Heat & Heart!』公開録音イベント
https://youtu.be/7mN3O_xhoYM
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi