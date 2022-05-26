フィギュアスケーターの浅田真央が、日本発・世界標準のアスリート特化型NFTマーケットプレイス「META ALL-STARS」の第2弾アスリートとして、自身初となるNFT販売を開始することが明かされ、特別コメントが到着した。
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