19日、那須川天心 vs 武尊の試合が行われる格闘技イベント「THE MATCH 2022」の第三弾カードおよびPPV概要発表記者会見が行われた。

今回発表されたカードは以下の通り。

◆江幡睦 vs 璃明武（-55kg）
◆笠原友希 vs 中島千博(-60kg)
◆海人 vs 野杁正明（-68.5kg）
◆内田雄大 vs マハムード・サッタリ(-100kg)

「THE MATCH 2022」は6月19日に東京ドームにて開催。
ABEMAでの全試合生中継や、フジテレビにて「那須川天心 vs 武尊」戦の生放送が予定されている。

（オススメ動画）
🎬那須川天心 VS 武尊、大会名は『THE MATCH 2022』に！お互いに静かな闘気を燃やす 『THE MATCH 2022』緊急記者会見
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🎬YA-MAN、芦澤竜誠と『THE MATCH』会見で乱闘勃発　水かけ&流血に会場大混乱　「THE MATCH 2022追加カード発表記者会見」
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🎬海人 vs 野杁正明、ファン待望の一戦を前に“圧勝宣言”の応酬！「THE MATCH 2022」の第三弾カードおよびPPV概要発表記者会見
https://youtu.be/zN0TWwD5aYs

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