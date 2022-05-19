古谷徹、武内駿輔、古川登志夫、潘めぐみ、成田剣、廣原ふう、安彦良和監督らが18日、『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』 完成披露舞台挨拶・最速上映イベントに登場。作品の魅力を語った。
『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』 6月3日
配給：松竹ODS事業室
©︎創通・サンライズ
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