「#ootd」というハッシュタグをインスタグラムやTwitterなどで見かけたことはありませんか? SNSを使用していても、英語のハッシュタグの意味が理解できず、使いこなせないという人もいますよね。この記事では、「#ootd」の意味と使い方を解説します。他にも使いやすい英語のハッシュタグも一緒にご紹介します。

「#ootd」の意味とは

洋服に興味のある人やファッション関連のインスタグラム、Twitterなどのアカウントでよく使用されている「#ootd」。 日本語の単語でもなく、英単語でもなく、意味がよくわからないという人も多いですよね。簡単に「#ootd」の意味や読み方をご紹介します。

「#ootd」の読み方

「ootd」の読み方はそのまま、「オーオーティーディー」です。頭にある「#」はハッシュタグと呼ばれます。ハッシュタグの詳細については後述します。

意味は「outfit of the day」の略

「ootd」の意味は、「outfit of the day」の略です。この「outfit of the day」の意味は、「今日の洋服の組み合わせ」「今日のコーデ」で、その日のファッションについて投稿したいときに使うハッシュタグです。

「ootd」に似たもので、「today's ootd」という言葉を見掛けることもあるでしょう。「ootd」と同じ意味になりそうですが、「ootd」にはすでに「今日の」という意味が組み込まれています。そのため文法としては誤りとなりますが、海外SNSユーザーの投稿でも「today’s ootd」という言葉がキャプションやコメントなどとして使用されていることもあります。

なお単語の間に「スペース」や「’」がある場合、ハッシュタグが成立しないため、「today’s ootd」はハッシュタグとして利用することはできません。ハッシュタグとして、洋服やコーディネートを紹介したい場合は、「#ootd」を使いましょう。

他にも使えるハッシュタグ

ハッシュタグは数えきれないほど存在します。ここでは、世界中で使用されている、英単語を用いた有名なハッシュタグをご紹介します。

「#ootn」の意味

これは「#ootd」と意味や単語も似ているハッシュタグで、「outfit of the night」という言葉が略されたハッシュタグです。「#ootd」と違う部分は、「night」の部分です。「#ootd」は「今日の」という意味で使用されていましたが、「outfit of the night」は「今日の夜」に変わります。主にディナーやパーティーなどでパーティードレスやスーツなど、フォーマルな洋服を着たときに使用されることが多いようです。

「#fashion」の意味

「#fashion」は特に略されておらず「fashion」という英単語がそのまま使用されています。日本語でも同じく「ファッション」という意味です。英語が苦手な人も使用しやすく、「#ootd」と同じような意味合いで使うことができます。また、洋服だけでなく靴やアクセサリーなどの投稿にも付けることが可能です。

「#yum」の意味

「#yum」は、yummyという英単語の略で、若者や子どもが使用している場合が多い単語です。日本語では「おいしい」という意味で、食べ物やカフェ、レストランなどの写真に使用されています。

「#bff」の意味

「#bff」は「best friend forever」という言葉の略です。「best friend」は日本語でも使われる「ベストフレンド」で、親友や仲のいい友人に対する単語です。「forever」は永遠という意味があります。

「best friend forever」は「ずっと親友」という意味やより気楽に「ずっと仲良くしていよう」といった意味で使うハッシュタグです。

「#lol」の意味

「#lol」は「laugh(ing) out loud」という言葉の略です。これは、言葉として使用するというよりは、日本語でいう「www」「笑」「(笑)」などの記号に当てはまります。何か面白いことや思わず笑ってしまうような投稿に使用されるハッシュタグです。

「#like4like」の意味

「#like4like」は、「like for like」という言葉の略です。ご紹介した他のハッシュタグとは違い、投稿の内容を説明するハッシュタグではありません。

インスタグラムやTwitterなどには、投稿に対して「いいね」を付ける機能があり、「いいね」は英語で「like」と呼びます。そのため「#like4like」は「like」をしてくれたら、あなたの投稿も「like」をしますという意味です。投稿をたくさんの人に「like」をしてほしい場合に使用するハッシュタグです。

ハッシュタグにはさまざまな種類があります

ハッシュタグの使い方

ここでは、そもそもハッシュタグとは何かを詳しく知らない人のために、意味や使い方などの詳細を説明します。

ハッシュタグとは

ハッシュタグとは、インスタグラムやTwitter、YouTubeといったSNSにおいて、「#ootd」のように「#」記号の後に英語の文字や日本語で何か言葉が付けられているものを指します。

例えば、インスタグラムで「#」の記号を使用し、後ろに施設や食べ物の名前を入力して写真を投稿します。すると、その場所で撮影された写真や動画を探したい人が、あなたが投稿した写真を含めた施設や食べ物などの写真を見つけることができるのです。

ハッシュタグは「#」

実際にインスタグラムやTwitterなどの投稿でハッシュタグを付けたい場合は、「#」を使用します。この「#」はハッシュタグと呼び、記号の後ろに単語が付く場合は「ハッシュタグ 『単語』」と読みます。

使い方は簡単

ハッシュタグの使い方は非常に簡単です。投稿したい内容にマッチしたハッシュタグを使用しましょう。例えば、カフェなどの動画や写真を投稿したい場合は、その店の名前や、「#カフェ」などを使用するといいでしょう。

インスタグラムやTwitterでは、「#」を入力すると、ハッシュタグの候補が表示されます。「#」の後ろに思いつく単語や単語の頭文字から順番に入力することで、候補が表示されるので、使用したいものを選びましょう。候補が出てこない場合は、自分で言葉を入力してハッシュタグを作ることもできます。

また、SNSで気になるハッシュタグを使って検索をすると、検索されたハッシュタグが付いた投稿を見つけることができます。人の投稿を見ると、自分が使用したことのないハッシュタグも見つけることができます。知らないハッシュタグは、インターネットで意味を調べると、そのハッシュタグの意味が解説されていることも多いので、気になったハッシュタグは調べて使ってみましょう。

プライベートでも仕事でも使える

ハッシュタグはキーワードとは違い、必ず同じハッシュタグを使用した投稿だけを検索できます。プライベートでは、同じ趣味を持つ人を探したり投稿されている場所の感想や商品のレビューを見たり、友達作りに活用したりとさまざまな使い方ができます。

また、ハッシュタグを使用できるのはプライベートな投稿だけではありません。ビジネスにおいても活用できるのです。

キャンペーンを告知したい場合や消費者に商品の感想などをシェアしてもらいたい場合は、企業側からハッシュタグを提示し、「このハッシュタグを使って商品の感想をシェアしてくれた人にはプレゼント」などのキャンペーンを打ち出すことができます。

ハッシュタグを使用することで、企業側も消費者側も簡単に他の使用者の感想を知ることができます。また、キャンペーンや商品について知らなかった消費者が、ハッシュタグを通じてその情報について知ることができます。

ハッシュタグは便利な記号です

「#ootd」を使いこなそう!

本記事では「#ootd」の意味と使い方についてご紹介しました。「ootd」は「outfit of the day」の略で、「#」を付けることにより、インスタグラムなどのSNS上で今日のコーディネートを表すハッシュタグとして使用できます。ハッシュタグは、正しく意味を理解し目的にあわせて使用することで、自分の知りたい情報を知ることができる便利な記号です。ぜひ使用してみてください。