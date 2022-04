天気予報やニュースなどで「未明(みめい)」という言葉を聞いた経験がある人もいるはず。しかし「未明」という言葉が、具体的に何時頃のことを指すのかとなると、知らない人の方が多いのではないでしょうか。

この記事では「未明」の意味や具体的な時間帯、さらには使い方や例文、注意したい誤用についても紹介します。「未明」の意味や使い方を、ぜひ把握しておきましょう。

「未明」という言葉の意味や、意味が似ている印象のある「明け方」との違いなどを紹介します。

「未明」も「明け方」も、天気予報、またテレビニュースや新聞などの報道でよく使われる言葉です。それぞれの言葉の意味を正しく理解しておけば、より正確に天気予報を把握できるなど、日常生活の中でも役立つでしょう。ぜひ、意味をチェックしてみてください。

「未明」は、「みめい」または「びめい」と読みます。辞典ではまだ夜が明けきらない時分、午前3時~日の出前くらいの時間帯を意味する言葉です。

ですが気象庁の予報用語の中では、「未明」という言葉が示す時間帯は午前0時から午前3時頃までとされています。報道においても、同様の時間帯を指す言葉として使われることが多いようです。

辞書的な「未明」の意味と、気象庁や報道で使われている定義が全く同じではない、という点には注意が必要です。天気予報などで「未明」という言葉が出てきたら、「午前0時から午前3時頃のことなんだ」と理解するようにしましょう。

「未明」と似て非なる言葉に「明け方」がありますが、この違いをご存知でしょうか? 気象庁の予報用語によると、「未明」は「午前0時から午前3時頃まで」を指し、「明け方」は「午前3時から午前6時頃まで」を表す言葉だそうです。つまり、「未明」のすぐ後に「明け方」が来る――ということになります。

気象庁の定義では、「未明」という言葉が辞典の意味とは少し異なることがわかりました。

そうなると「『未明』だけでなく、ほかの時間帯を指す言葉も実は自分のイメージとは違うのではないか?」と思う人もいるでしょう。

そこで「未明」以外の用語についても、前述の気象庁の予報用語の中で、いつ頃の時間帯とされているのか、いくつかご紹介しましょう。

気象庁のホームページではこのほかにも、年単位や月単位の用語の説明もあるので、気になる人はぜひ見てみましょう。

「未明」の意味は、誤って理解されていることもあります。よくある「未明」の誤用例について紹介します。

「明」は、はっきりしていること、疑う余地がない様子を意味する「明らか」という言葉にも使われています。そのため、「未明」で「まだ明らかになっていない」という意味だと考える人もいますが、これは誤用です。

例えば、夜のニュースなどで「本日未明、○○市の交差点で事故がありました」といっているのは、具体的な時間が明らかになっていないから「今日未明」という言葉を使っているわけではありません。注意しましょう。

辞書的な「未明」の意味である「夜が明ける前」を指すほかの言葉を紹介します。類語もあわせて覚えておけば、自分のボキャブラリーが増えて、幅広い日本語表現ができるようになるでしょう。

夜が明ける前を指している言葉には、以下のようなものがあります。

「昧爽」や「昧旦」は、読み方も難しく、初めて聞いたという人も多いかもしれません。意味を知っておけば、小説などを読んでいるときに出てきても、辞書を引く手間なく、意味を理解できるでしょう。

「明け方」は辞典では夜の明けようとするころを意味していますが、前述のように気象庁の定義では午前3時頃から午前6時頃を指す言葉として使われていますので注意しましょう。

「未明」の使い方や例文を紹介します。

「天気予報やニュースで、なんとなくこんな言い回しを聞いたことがあるな」という人もいるかもしれません。例文とセットで覚えておけば、イメージもつかみやすくなります。

「未明」の英語表現としては「before dawn」があります。「dawn」は夜明け、「before」は前という意味なので、「before dawn」で夜明け前となり、「未明」と同じ意味です。

英文:According to the weather forecast, it will snow before dawn tomorrow.

訳:天気予報によると明日未明に雪が降るらしい。