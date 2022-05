舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の開幕にあわせて、6月16日より東京・赤坂サカス周辺と赤坂Bizタワーの街並みが『ハリー・ポッター』をイメージした世界観に変化する。

赤坂サカス周辺の「大階段」(以下「Wizarding World Gate」)、赤坂Bizタワーの街並み「仲通り」(以下「Wizarding World Street」)にホグワーツ魔法魔術学校4つの寮やタイムターナーを含む魔法ワールドの象徴的な装飾が施される。

また、「Harry Potter Cafe」(飲食店)、「Harry Potter - Mahou Dokoro」(オフィシャルグッズショップ)もオープンし、来場者を魔法の世界に誘う。

【Wizarding World Gate】レッドカーペットの先に巨大なタイムターナーのオブジェ! 左右の壁面には42枚の肖像画

赤坂駅構内からハリー・ポッター魔法ワールドエリアへの“玄関”となるこの場所では、劇中にも描かれるホグワーツの動く階段をイメージした装飾が展開され、象徴的なオブジェであるタイムターナー(逆転時計)が配置される。このタイムターナーによって、ここから始まる赤坂サカスで過ごす楽しい時間へ「時を転換させる」というのがこの空間のテーマ。天井の星空や壁の美しいアートワークにも注目だ。

【Harry Potter Cafe】期間限定ポップアップカフェを展開! 約3.5mの巨大な杖が魔法の雰囲気に包み込む

飲食が楽しめる期間限定ポップアップカフェがオープンする。エリア内における“滞在の場”としての役割を持ち、ハリー・ポッターの物語への愛着と思い出を共有するファンが集う場所。天井には、特大サイズのハリー・ポッターの杖が吊り下げられており、天井に広がる光や、額縁をまたがるパトローナスの装飾などカフェ全体の世界観を醸成する。カフェメニューは、ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観にインスパイアされたフォトジェニックなフード、デザート、ドリンクの他に、コースメニューを用意。テイクアウトメニューも用意する。また、「Harry Potter Cafe」オリジナルグッズも販売する。

【Harry Potter - Mahou Dokoro】魔法ワールドオフィシャルグッズが揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」

ハリー・ポッター魔法ワールドより、ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストの公式グッズが揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」がオープンする。店の内外装は魔法ワールドをイメージして装飾され、店内には「ハリー・ポッター マホウドコロ」限定のオリジナルグッズが満載。9と3/4番線のカートオブジェのフォトスポットや金のスニッチの照明などのこだわり装飾もあり、魔法を身近に感じられるアパレルアイテムから日常使いできる小物まで、豊富なラインアップはどこを見てもハリー・ポッターの世界観が楽しめる。

【Wizarding World Street】カフェ、ショップをつなぐストリートもハリポタの世界観に! ふくろうがお出迎え

通りの入口にて、2m超のふくろうが来場者をお出迎え。その足元にはウェルカムメッセージが記されています。その奥にはホグワーツと4寮のバナーが連なっており、エリア内へと誘う。街並みにも魔法ワールドをイメージした世界観が展開され、イルミネーションと共に空間全体の祝祭のムードがご来場の皆様を興奮と感動で包み込む。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、7月8日に東京・TBS赤坂ACTにて開幕する(プレビュー公演は6月16日~7月7日)。

(C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)